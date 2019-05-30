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четверг, 30 мая 2019 10:27

На месте падения вертолета нашли 2 погибших

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На месте падения вертолета нашли 2 погибших
Еще двух погибших ищут. Фото: "24 канал"

2 тела погибших нашли на месте падения военного вертолета в Ровенской области.

Еще 2 погибших военных продолжают искать, передает ТСН.

Причины аварии еще неизвестны.

"Единственное, что известно, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел из воинской части в Бродах Львовской области. Связь с пилотом исчезла внезапно, почти в полночь. И вскоре стало известно, что вертолет разбился в Ровенской области и вспыхнул" , - сообщил корреспондент.

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Погибли все 4 члена экипажа. Среди них командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Игорь Мазепа.

На месте катастрофы работают спасатели, правоохранители и комиссия военных.

29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потеряли связь с вертолетом Ми-8.

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