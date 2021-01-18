На людной улице нашли 30-летнего мужчину с ножом в груди

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В Ровно вблизи торгового заведения на ул. Генерала Безручко 30-летнему мужчине воткнули в грудь нож. Раненого нашли 17 января около 15.00. Прохожий вызвал "скорую" и медики лишь констатировали смерть.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 23-летний знакомый погибшего, сообщили сегодня, 18 января, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Подозреваемого по "горячим" следам обнаружили на улице недалеко от места проживания. Согласно медицинского осмотра мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что с погибшим имел неприязненные отношения", - рассказал начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.

Задержанный - ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Измаиле Одесской области пожилая женщина вонзила нож в спину 45-летнему мужчине, который играл в снежки со своей 4-летней дочерью. Женщину после допроса отпустили домой. Есть подозрения, что у нее есть психическая болезнь.