На Львовщине взбунтовались горняки

75 горняков шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются работать.
"Требуют выплаты зарплаты и погашения зарплатной задолженности", - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
Шахтеры находятся в камере ожидания в околоствольном дворе.
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"В выработке холодно. Люди не должны еще и переболеть", - отметил Волынец.
В конце августа 26 горняков шахты "Надежда" во Львовской области остались под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате.
3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность.
Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по Списку 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.
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