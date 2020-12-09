На Львовщине взбунтовались горняки

Горняки отказались покидать шахту. Фото: Главком

75 горняков шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются работать.

"Требуют выплаты зарплаты и погашения зарплатной задолженности", - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Шахтеры находятся в камере ожидания в околоствольном дворе.

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"В выработке холодно. Люди не должны еще и переболеть", - отметил Волынец.

В конце августа 26 горняков шахты "Надежда" во Львовской области остались под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате. 3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по Списку 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.