На литейном предприятии взорвалось оборудование. Спасают двоих мужчин

На литейном предприятии в Мелитополе прогремел взрыв. Пострадали 36-летний мастер участка и 60-летний заказчик, приехавший на объект с другого завода.
Мужчины получили травмы, когда осматривали оборудование для производства порошковых смесей, передает ТСН.
У обоих значительные ожоги: у одного поражено 90% тела, у другого - 95%. Сейчас пациенты находятся в медикаментозном сне. От прогнозов мелитопольские медики воздерживаются. Состояние больных не позволяет транспортировать их в областной центр.
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Причины взрыва устанавливают правоохранители. Предварительно, речь идет о нарушении правил техники безопасности.
В Голосеевском районе Киева на территории предприятия произошел взрыв. В результате пострадали два человека. По предварительной информации, инцидент произошел во время сварочных работ. Двум пострадавшим работникам оказывают медицинскую помощь.
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