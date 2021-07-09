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пятница, 09 июля 2021 08:40

На литейном предприятии взорвалось. Людям обожгло почти все тело

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На литейном предприятии взорвалось. Людям обожгло почти все тело
На литейном предприятии Мелитополя произошел взрыв. Фото: pixabay.com

На литейном предприятии в Мелитополе прогремел взрыв. Пострадали 36-летний мастер участка и 60-летний заказчик, приехавший на объект с другого завода.

Мужчины получили травмы, когда осматривали оборудование для производства порошковых смесей, передает ТСН.

Оба имеют значительные ожоги: у одного поражено 90% тела, у другого - 95%. Сейчас пациенты находятся в медикаментозном сне. Прогнозов мелитопольские медики воздерживаются. Состояние больных не позволяет транспортировать их к обасного центра.

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Причины взрыва устанавливают правоохранители. Предварительно, речь идет о нарушении правил техники безопасности.

В Голосеевском районе Киева на территории предприятия произошел взрыв. В результате пострадали два человека. По предварительной информации, инцидент произошел во время сварочных работ. Двум пострадавшим работникам оказывают медицинскую помощь.

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09
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