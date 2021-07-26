На корабле нашли мертвого моряка из Украины

Предполагают, что мужчина умер от естественных причин. Фото: MarineTraffic.com

Мертвого моряка из Одессы нашли на корабле в территориальных водах Египта.

Тело мужчины 1956 года обнаружили на прошлой неделе на борту одного из судов немецкой компании Blumenthal, сообщил УНІАН морской юрист Николай Гольбин.

Следов насильственной смерти на его теле не было.

"Предварительно, причина смерти - естественная", - сказал юрист.

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ЧП произошло, когда судно находилось в территориальных водах Египта.

На борту судна CENTURY, под флагом Антигуа и Барбуда, на рейде у Панамы при загадочных обстоятельствах умер 38-летний капитан - гражданин Украины, житель Одесской области.