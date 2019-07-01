На колесе обозрения застряли люди

Автор: dsns.gov.ua Остановилось колесо из-за технической неисправности.

В Каменце-Подольском 7 человек застряли на колесе обозрения. Трое из них — дети.

Остановилось колесо по причине технической неисправности. Всех, кто оказался в "высотной ловушке", удалось спасти. Сообщает пресс-служба ДСНС.

"На месте происшествия пожарные с помощью спецоборудования, а также автолестницы сняли целыми и невредимыми с высоты 7 человек, 3 из которых — дети 8, 10 и 11 лет", — говорится в сообщении.

Автор: dsns.gov.ua Спасали людей из высотного ловушки пожарные.

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