"На коленях просил прощения" - водителя, который сбил коляску с ребенком, приговорили к заключению

Водителя будут 2 месяца держать под стражей. Фото: УНН

Киевский районный суд Харькова приговорил к 2 месяцам содержания под стражей водителя, который сбил ребенка в коляске.

"Он на коленях просил прощения. Решение оспаривать не будет, свою вину признает", - сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Водитель объяснил схему своего движения. Сказал, что ехал по одной полосе, а автомобиль перед ним внезапно начал тормозить. Из-за этого он не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где стояла мать с коляской.

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"От удара ребенок вылетел из коляски, его отбросило на 10 м. Также в суде стало известно, что водитель имеет проблемы со зрением и во время управления должен находиться в очках или линзах, чего не сделал", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля ВАЗ, который 14 июля сбил коляску с младенцем в Харькове, на момент аварии был трезв. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.