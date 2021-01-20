На Киевщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км. Фото: Facebook

На Киевщине, в поселке Гостомель обнаружили вирус птичьего гриппа.

С 19 января на этой территории ввели карантин. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области: с.Мощун, с.Горенка, пос.Гостомель, пгт Коцюбинское, г.Ирпень и г.Буча", - говорится в сообщении.

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В регионе принимаются меры по локализации и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью. Гриппом болеет птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%.