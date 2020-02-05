На канал 1+1 пришли с обысками

Обыски проходят в редакции "Секретных материалов". Фото: 112

СБУ проводит обыски в редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1".

Обыскивают здание по адресу улица Куреневская, 18. Трансляцию с места происшествия ведет журналист "1+1" Владимир Тимофийчук.

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Разрешение на обыск дал Шевченковский суд Киева. Расследование проводится по статье УК "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

Следователь СБУ предложил журналисту Евгению Куксину добровольно выдать технические средства для негласного получения информации. Он фигурирует в уголовном деле.

Столичные правоохранители сегодня обыскивают магазины известной торговой сети через продажу фальсифицированных вещей, маркированных известными мировыми брендами