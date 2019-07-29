На ходу загорелся трамвай

К тушению привлекли один автомобиль и 5 человек личного состава Фото: Кореспондент

Утром 29 июля в Днепре загорелся трамвай. Пассажиры и сотрудники электротранспорта не пострадали.

К месту пожара прибыли спасатели, пишет Информатор.

В 8:40 на линию "101" сообщили о том, что на улице Любарского, 135, горит трамвай маршрута № 9. Возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения. Горела силовая линия электросети на площади 2 м².

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К тушению привлекли один автомобиль и 5 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 9 часов. В инциденте никто не пострадал.

В Деснянском районе столицы на ул. Закревского, 49/1 вчера горел трамвай. Как сообщили в пресс-службе пожарно-спасательной службы Киева, сообщение о том, что в первом вагоне трамвая маршрута N35 во время движения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС Украины в Киеве в 16:57.