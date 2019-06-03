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понедельник, 03 июня 2019 14:06

На Херсонщине молния убила девушку

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На Херсонщине молния убила девушку
На Херсонщине молния убила девушку. Фото: korrespondent.net

Возле села Раденское на Херсонщине девушка погибла от удара молнии.

Смерть девушки была почти мгновенной, реанимировать ее не удалось. Другие участники полевых работ не пострадали, - сообщает Новый день.

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"Как только люди приступили к работе, раздался гром, и сразу же ударила молния. Разряд поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда спрятаться... Ее смерть стала почти мгновенной - реанимировать пациентку не удалось", - говорится в сообщении.

В Здолбунове Ровенской области от удара молнии сгорел дом, в котором жил полицейский с семьей.

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Дата
03
июня

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