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четверг, 26 декабря 2019 13:51

На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части

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На Харьковском шоссе Mercedes разорвал &quot;Жигули&quot; на две части
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 25 декабря на Харьковском шоссе в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Mercedes, "ВАЗ-2101" и Ford.

Пострадали три человека, об этом сообщает Информатор.

ВАЗ выехал на перекресток, в него влетел Mercedes. После чего легковушку отбросило в Ford. От удара "копейку" разорвало на две части. Все пострадавшие люди находились в "Жигулях". Двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В столице на проспекте Победы произошли две масштабные ДТП. Пострадали 3 человека, а повреждения получили 4 машины.

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Дата
26
декабря

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