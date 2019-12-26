На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 25 декабря на Харьковском шоссе в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Mercedes, "ВАЗ-2101" и Ford.

Пострадали три человека, об этом сообщает Информатор.

ВАЗ выехал на перекресток, в него влетел Mercedes. После чего легковушку отбросило в Ford. От удара "копейку" разорвало на две части. Все пострадавшие люди находились в "Жигулях". Двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В столице на проспекте Победы произошли две масштабные ДТП. Пострадали 3 человека, а повреждения получили 4 машины.