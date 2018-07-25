На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 2475
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1404
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2736
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 522
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6660
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 657
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3123
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3322
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
9
6
4
9
4
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
В Греции бушует масштабный лесной пожар
В Греции бушует масштабный лесной пожар
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
Стая обезьян оккупировали дачный поселок под Одессой
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)
Новая ДТП под Киевом: среди погибших ребенок
Новая ДТП под Киевом: среди погибших ребенок
Видео
Все видео
"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного
"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного
"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах
"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах
Обнародовали видео с задержанием водителя, который убил 8-летнюю девочку
Обнародовали видео с задержанием водителя, который убил 8-летнюю девочку
Смертельное ДТП в Киеве: Бус бросило на пешеходов
Смертельное ДТП в Киеве: Бус бросило на пешеходов
Житомирская трагедия: обнародовали видео первых минут после аварии (+21)
Житомирская трагедия: обнародовали видео первых минут после аварии (+21)
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4464
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 882
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4536
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3690
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27226
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1890
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 13:03

На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

  Комментировать
На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

25 июля около 07:30 на Симферопольском шоссе под Харьковом столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Трех пассажиров маршрутки госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Трех пассажиров общественного транспорта доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья удовлетворительное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень на Hummer сбил насмерть 8-летнюю девочку

Водители автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали, в медицинской помощи не нуждались.

В ДТП в Черкассах погибли жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Казаки избрали гетманом Мазепе под дулами московитов  

Махно умер после митинга против фашистов

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 2 Просмотров: 528505
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 236871
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 132447
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 51875
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 29362
Происшествия
У Луценко озвучили впечатляющую статистику наказаний за смертельные ДТП
У Луценко озвучили впечатляющую статистику наказаний за смертельные ДТП Просмотров: 153
"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного
"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного
 Просмотров: 810
"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах
"Погибла семья полицейского" - появились подробности аварии в Черкассах
 Просмотров: 10227
"Вывезли в лес, заставили яму копать" - от побоев старшины у солдата разорвалась селезенка
"Вывезли в лес, заставили яму копать" - от побоев старшины у солдата разорвалась селезенка Просмотров: 1593
Мажору, который на Hummer убил ребенка, объявили подозрение
Мажору, который на Hummer убил ребенка, объявили подозрение 1 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
11
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
5
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
3
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Голосов: 1253
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua