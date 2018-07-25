На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

25 июля около 07:30 на Симферопольском шоссе под Харьковом столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Трех пассажиров маршрутки госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Трех пассажиров общественного транспорта доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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Водители автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали, в медицинской помощи не нуждались.

В ДТП в Черкассах погибли жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции.