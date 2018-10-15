В субботу, 13 октября на Харьковщине электропоезд сбил мужчину. Инцидент случился около 21.00 на железнодорожной станции "Мохнач" .

"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что при приближении поезда сообщением "Купянск - Харьков" 53-летний житель города Близнецы не отошел на безопасное расстояние и попал под электротранспорт. Пострадавший от полученных травм погиб", - сообщила Национальная полиция Харьковской области.

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Движение поездов не приостановили.

В Турции погибли по меньшей мере 22 человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате падения грузовика, перевозившего мигрантов, в канал.