На Харьковщине электропоезд сбил мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 216
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 2313
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
3 Просмотров: 1593
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 639
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 981
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3042
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1422
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1548
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 873
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Фото
Все фото
11
4
6
4
7
Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах
Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах
Псевдополицейские требовали деньги
Псевдополицейские требовали деньги
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
Мошенник наживался на больных детях
Мошенник наживался на больных детях
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Видео
Все видео
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
З'ясували деталі смертельної ДТП
З'ясували деталі смертельної ДТП
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи
Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 639
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3042
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1422
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1548
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3834
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 612
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 12:07

На Харьковщине электропоезд сбил мужчину

  Комментировать
На Харьковщине электропоезд сбил мужчину

В субботу, 13 октября на Харьковщине электропоезд сбил мужчину. Инцидент случился около 21.00 на железнодорожной станции "Мохнач" .

"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что при приближении поезда сообщением "Купянск - Харьков" 53-летний житель города Близнецы не отошел на безопасное расстояние и попал под электротранспорт. Пострадавший от полученных травм погиб", - сообщила Национальная полиция Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии самолет врезался в толпу людей, есть погибшие

Движение поездов не приостановили.

В Турции погибли по меньшей мере 22 человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате падения грузовика, перевозившего мигрантов, в канал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Харьковщине электропоезд сбил мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 23418
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 20800
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 17820
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15616
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 12285
Происшествия
Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах
Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах
11
 Просмотров: 2898
После взрывов в Ичне в больницах заходится 91 эвакуированный человек
После взрывов в Ичне в больницах заходится 91 эвакуированный человек Просмотров: 90
В Турции сорвался автобус с нелегалами: 22 человека погибли
В Турции сорвался автобус с нелегалами: 22 человека погибли Просмотров: 216
В Германии самолет врезался в толпу людей, есть погибшие
В Германии самолет врезался в толпу людей, есть погибшие Просмотров: 1359
Всемирный банк предоставит Индонезии финансовую помощь для ликвидации последствий землетрясения
Всемирный банк предоставит Индонезии финансовую помощь для ликвидации последствий землетрясения Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
5
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
5
В Киеве стартовал марш националистов
4
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
Голосов: 1014
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua