На границе Украины и России произошла перестрелка: есть погибший

Во время перестрелки один человек погиб, двое пропали Фото: lviv.molbuk.ua

На границе России с Украиной произошла перестрелка.

Три человека пытались перейти границу России на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщило российское издание РИА Новости.

Во время перестрелки один человек погиб, двое пропали.

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Украинская сторона пока не может подтвердить или опровергнуть сообщения о перестрелке, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Украинская Правда.

Детали инцидента выясняются.

Пограничники не пустили в Украину оператора пропагандистского российского телеканала Russia today. Он получил запрет въезда на 3 года.