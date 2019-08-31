На границе с Россией погиб украинский пограничник

Пограничник подорвался на неустановленном взрывном предмете. Фото: ГНСУ

В Харьковской области на границе с Россией подорвался украинский пограничник.

"Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения. Около 19 часов 30 августа во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. В результате военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пострадавшему немедленно оказали помощь и вызвали на место происшествия "скорую", однако 35-летний инспектор пограничной службы скончался по дороге в больницу.

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"О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи", - добавили в ведомстве.

На Донбассе 30 августа боевики шесть раз обстреляли украинские позиции. Во время выполнения боевого задания погиб один украинский военнослужащий.