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воскресенье, 06 декабря 2020 17:55

На границе с РФ задержали авто, набитое медпрепаратами
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В пункте пропуска "Меловое" на украинском-российской границе пограничники Луганского отряда вместе с сотрудниками таможни обнаружили спрятанные медпрепараты и товары.

Во время проверки на полосе движения "зеленый коридор" автомобиля "Volkswagen Caddy", которым пытался выехать в Россию 46-летний гражданин Украины, у пограничников возникли подозрения относительно возможных посторонних скрытых вложений в автомобиле.

Автомобиль направили на дополнительный осмотр. Под обшивкой дверей правоохранители нашли различные медицинские препараты, автозапчасти, обувь и товары строительного назначения.

Под обшивкой дверей правоохранители нашли различные медицинские препараты, автозапчасти, обувь и товары строительного назначения. Фото: dpsu.gov.ua
Под обшивкой дверей правоохранители нашли различные медицинские препараты, автозапчасти, обувь и товары строительного назначения. Фото: dpsu.gov.ua
Под обшивкой дверей правоохранители нашли различные медицинские препараты, автозапчасти, обувь и товары строительного назначения. Фото: dpsu.gov.ua
Под обшивкой дверей правоохранители нашли различные медицинские препараты, автозапчасти, обувь и товары строительного назначения. Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники таможни составили протокол на водителя о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля".

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Кроме штрафа, украинец лишился товара и автомобиля. Общая сумма оценки изъятого авто и товара составила более 193 тысяч гривен.

На окраине поселка Польное в Донецкой области правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Пиротехническая группа ДСНС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы, передает Государственная пограничная служба.

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06
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