На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию

На Харьковщине в пункте пропуска "Гоптовка" сгорел грузовик Renault, который ехал в Россию.
60-летний водитель автомобиля получил ожоги, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Известно, что фура загорелась 9 марта во время погранично-таможенного оформления. Вспыхнула кабина транспортного средства, по словам водителя, из-за неисправности газового оборудования, которое было в кабине грузовика.
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В результате возгорания пограничники сразу остановили пропускные операции и эвакуировали людей и транспортные средства из пункта пропуска.
На месте происшествия работали пожарные, медики и полиция. Причины возгорания устанавливаются, проводятся следственные действия.
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