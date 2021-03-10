На границе полностью сгорела фура, которая направлялась в Россию

60-летний водитель автомобиля получил ожоги Фото: dpsu.gov.ua

На Харьковщине в пункте пропуска "Гоптовка" сгорел грузовик Renault, который ехал в Россию.

60-летний водитель автомобиля получил ожоги, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Известно, что фура загорелась 9 марта во время погранично-таможенного оформления. Вспыхнула кабина транспортного средства, по словам водителя, из-за неисправности газового оборудования, которое было в кабине грузовика.

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В результате возгорания пограничники сразу остановили пропускные операции и эвакуировали людей и транспортные средства из пункта пропуска.

На месте происшествия работали пожарные, медики и полиция. Причины возгорания устанавливаются, проводятся следственные действия.

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