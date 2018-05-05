На Гавайях произошло самое мощное за почти 50 лет землетрясение

На Гавайях произошло мощное землетрясение. Фото: ТСН

Национальная геологическая служба США сообщает, что на Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Землетрясение стало самым мощным с 1975 года, когда примерно в той же области зафиксировали природный катаклизм магнитудой 7,1, сообщает Новое время.

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4 мая на Гавайях у города Пахоа начал извергаться вулкан Килауэа. Местные власти решили эвакуировать около 10 000 жителей общины Пуна, так как лава затекает в жилые кварталы. Об эвакуации местное население предупреждали всю неделю, поскольку не знали, когда именно активизируется вулкан.