На Донбассе тушат лесной пожар, работу спасателей осложняет сильный ветер

На Донбассе горит 5 га леса, есть угроза распространения огня на большие территории. Фото: Facebook

В Луганской области возле выезда из города Северодонецк горит лес.

Площадь возгорания составляет 5 га, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал оперативный дежурный Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе Юрий Гегоженко.

Как сообщили спасатели, это низовое возгорание леса и "молодняка". К борьбе с огнем привлекли 10 единиц техники, 29 сотрудников лесничества, 5 автоцистерн, 5 оперативных автомобилей и 21 спасателя.

Пожар не локализован, сейчас в регионе сильные порывы ветра, которые могут распространить огонь на большую территорию.

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В Балаклее на территории воинской части "65 Арсенал" остается незначительное тления двух отдельных очагов возгорания взрывов боеприпасов не наблюдается. Для локализации и тушению пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина, 8 пожарных машин ДСНС Украины.