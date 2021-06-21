На Днестре дрейфовала лодка с людьми

На Днестре спасли 7 человек. Фото: ГСЧС

На реке Днестр в Хмельницкой области спасли семь человек, которые дрейфовали на лодке.

Как отмечается, лодка вышла из строя и дрейфовал по реке в сторону Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи с. Куражин дрейфует лодка с людьми на борту, которые подают сигналы о помощи", - говорится в сообщении.

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Спасатели оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу. В результате инцидента никто не пострадал.

На Киевщине утонули два человека: взрослый и 10-летний ребенок. Еще один ребенок - 4 лет - умер впоследствии в карете скорой помощи.