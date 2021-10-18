На даче нашли мертвым бывшего посла

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1512
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2529
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 918
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1017
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2871
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1863
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1188
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1980
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3960
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
3
4
8
4
7
Пропавшего 21-летнего мужчины нашли с перерезанным горлом
Пропавшего 21-летнего мужчины нашли с перерезанным горлом
Украинцы разбились в смертельной аварии в Польше
Украинцы разбились в смертельной аварии в Польше
Требовали €2 млн: несовершеннолетние &quot;клиенты&quot; похитили 19-летнюю фотографа
Требовали €2 млн: несовершеннолетние "клиенты" похитили 19-летнюю фотографа
Гонялись пять лет: задержали банду, которая нападала на банки и инкассаторов
Гонялись пять лет: задержали банду, которая нападала на банки и инкассаторов
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Видео
Все видео
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1296
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1440
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1017
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 702
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 07:41

На даче нашли мертвым бывшего посла

  Комментировать
На даче нашли мертвым бывшего посла
Крыжановский мог упасть с лестницы и погибнуть. Фото: twitter.com/MIDPMR

16 октября в Киеве в дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата Виктора Крыжановского.

Предполагают, что он погиб в результате несчастного случая, сообщил собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Крыжановский мог упасть с лестницы в собственном доме. Он проживал там сам, сообщила пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Киева Анна Зубрева ТСН.

Тело мужчины обнаружила домохозяйка. Продолжается досудебное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице избили сотрудницу посольства США, она умерла

С 2010 года Крыжановский был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

16 октября в Киеве в доме на ул. Садовой нашли мертвым дипломата. Ему было 60 лет. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На даче нашли мертвым бывшего посла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой пассией
Тигипко вышел на публику с новой пассией
15
 Просмотров: 11576
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 6642
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 3 Просмотров: 5850
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 5373
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 4365
Происшествия
Смертельное ДТП в Волынской области: трое детей остались без матери
Смертельное ДТП в Волынской области: трое детей остались без матери Просмотров: 234
В Польше задержали украинца, который перевозил нелегалов
В Польше задержали украинца, который перевозил нелегалов Просмотров: 108
Резали и стреляли: с полицейским жестоко расправились посреди улицы
Резали и стреляли: с полицейским жестоко расправились посреди улицы Просмотров: 2115
"Скорая" столкнулась с маршруткой: много пострадавших
"Скорая" столкнулась с маршруткой: много пострадавших Просмотров: 603
Мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и скрылся
Мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и скрылся Просмотров: 774
Больше всего комментируют
14
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
8
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
3
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
2
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
Голосов: 177
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть