На даче нашли мертвым бывшего посла

Крыжановский мог упасть с лестницы и погибнуть. Фото: twitter.com/MIDPMR

16 октября в Киеве в дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата Виктора Крыжановского.

Предполагают, что он погиб в результате несчастного случая, сообщил собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Крыжановский мог упасть с лестницы в собственном доме. Он проживал там сам, сообщила пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Киева Анна Зубрева ТСН.

Тело мужчины обнаружила домохозяйка. Продолжается досудебное расследование.

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С 2010 года Крыжановский был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

16 октября в Киеве в доме на ул. Садовой нашли мертвым дипломата. Ему было 60 лет. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай.