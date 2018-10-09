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вторник, 09 октября 2018 07:18

На Черниговщине взорвался склад боеприпасов

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На Черниговщине взорвался склад боеприпасов
На 6-м военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Фото - Facebook Максим Лобенко

На 6-м военном арсенале близ города Ичня Черниговской области произошел взрыв. Масштаб пока не известен Местное население эвакуируют. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В 3 часа 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, что произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба выехала на место происшествия", - говорится в сообщении.

Вокруг Ични видно большое зарево, говорят местные. Добавляют, что взрывы слышны даже в соседнем Нежине.

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"Ичня, взорвался склад боеприпасов. Это ужас, громыхает все, зарево, как от вулкана", - пишет в Facebook Лина Лина.

"Уже пару часов, где-то с половины четвертого, в домах трясутся окна, падает штукатурка, гул такой, что барабанные перепонки трясутся", - добавляют другие люди.

Подробности читайте позже на Gazeta.ua.

Комиссия министерства обороны Украины назвала причину взрывов на калиновском арсенале. Ведомство считает, что это устроили диверсанты "из другого государства". Взрываться занялось 26 сентября прошлого года. Никто не погиб. Убытки от взрывов в Калиновке оценивается в более 22 млрд грн. Разорвались 60 тыс. т снарядов. Тогда эвакуировали почти 30тыс. жителей Калиновки и сел.

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09
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