На Аляске упал самолет - пассажиры и пилот погибли

Фото: tfa.org.ua

На юго-западе Аляски пять человек погибли в результате аварии легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air.

Инцидент произошел недалеко от города Тантутулиак, сообщили на CNN.

На борту самолета Piper PA-32 находились четыре пассажира и один пилот.

Причина аварии пока неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации США открыло расследование по этому делу.

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5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" самолет авиакомпании Pegasus выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части. Получили ранения 52 человека. Всего на борту было 177 пассажиров. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте и отправляют в больницы.