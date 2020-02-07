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пятница, 07 февраля 2020 14:36

На Аляске упал самолет - пассажиры и пилот погибли

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На Аляске упал самолет - пассажиры и пилот погибли
Фото: tfa.org.ua

На юго-западе Аляски пять человек погибли в результате аварии легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air.

Инцидент произошел недалеко от города Тантутулиак, сообщили на CNN.

На борту самолета Piper PA-32 находились четыре пассажира и один пилот.

Причина аварии пока неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации США открыло расследование по этому делу.

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5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" самолет авиакомпании Pegasus выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.

Получили ранения 52 человека. Всего на борту было 177 пассажиров. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте и отправляют в больницы.

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