На акции перед посольством Турции напали на активистку

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Во время акции против геноцида курдов в Рожаве у посольства Турции в Киеве ударили в лицо активистку. Это сделали лица, которые вышли с территории посольства и стали вырывать плакаты из рук протестующих.

Пострадавшая активистка культурологиня Анна Цыба утверждает, что на нее напали сотрудники посольства, пишет "Украинская правда".

"Один из них меня ударил, а затем скрылись за ворота, которые охраняли представители Нацгвардии. Смех и грех. Не волнуйтесь, я в норме", - рассказала она.

К посольству вызвали полицию.

"Правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и вызвали ей телесные повреждения ", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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Врачи "скорой" оказали ей медицинскую помощь на месте. По их информации, 32-летняя потерпевшая получила незначительные травмы лица.

Правоохранители отметили, что организаторы мероприятия не сообщали "соответствующие учреждения" об акции. Работники полиции устанавливают всех участников инцидента, после чего будет дана правовая квалификация события.

В посольстве утверждают, что конфликт произошел с участием граждан Турции, которые обращались в посольство в этот день.

7 октября Турция начала масштабную военную операцию "Источник мира" на территории северной Сирии. Ее контролируют группировки курдов, которых Анкара считает террористической организацией. Турецкие власти хотят создать там зону безопасности, куда планируют переселить сирийских беженцев. Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов в Сирии. Совет безопасности ООН инициировал заседание.