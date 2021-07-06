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вторник, 06 июля 2021 09:00

"Мы не успели" - пропавшую 18-летнюю девушку нашли мертвой

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&quot;Мы не успели&quot; - пропавшую 18-летнюю девушку нашли мертвой
В Киеве нашли мертвой 18-летнюю Руслану Грегу. Она предупредила подруг, что совершит самоубийство, и исчезла. Фото: facebook.com/liubov.halan

В Киеве нашли мертвой 18-летнюю Руслану Грегу 5 июля.

Она исчезла 4 июля, когда пошла в парк Партизанской славы. Ее почти сутки разыскивали родные, волонтеры и полиция. Об этом сообщила поисково-спасательная волонтерская организация.

Известно, что накануне Руслана сказала подругам, что идет в лес, чтобы "совершить самоубийство". Информацию также подтвердила знакомая семьи Любовь Галан, которая организовала поиски.

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"Полиция нашла Руслану. К сожалению, мы не успели. Сейчас хочу только поблагодарить от родных и всех нас за то, что вы откликнулись. Особенно тем, кто вызвался на поиск. Это более полусотни людей, кто готов был выходить сегодня и завтра", - написала Любовь Галан.

Обстоятельства трагедии не сообщаются.

В селе Вився Тернопольской области нашли мертвым 18-летнего местного жителя. Тело обнаружили в петле в лесопосадке. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате самоубийства. Обстоятельства смерти расследуют полицейские.

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06
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