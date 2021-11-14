"Мы не собираемся укорачивать себе жизни" - вдова погибшего мэра Кривого Рога сделала заявление

Вдова погибшего мэра Кривого Рога Елена Павлова после третьей смерти в семье боится за жизни родных и свою. Фото: скриншот

Вдова погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова сделала публичное заявление. Оно связана с тем, что в семье Павловых за последние три месяца погибли три члена семьи – мужчины в возрасте от 44 до 50 лет.

Очевидно, Елена Павлова боится за жизни своих родных и свою. Обращение распространили несколько Telegram-каналов.

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"После третьей смерти хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юрия нет смертельных болезней. Мы не употребляем алкоголь. И не собираемся укорачивать себе жизни", - говорит Елена Павлова.

В сообщении она утверждает, что газовый котел и электропроводка у них дома в хорошем техническом состоянии. Тормоза в авто исправны и ездят они очень осторожно.

15 августа в загородном доме в селе Вольное нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. В полиции рассматривалось несколько версий — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также доведение до самоубийства. Родной брат Константина Павлова был найден мертвым в собственной квартире 18 октября. 44-летнего Андрея Павлова пришел проведать друг и обнаружил тело. Причина смерти – алкогольная интоксикация. Двоюродного брата погибшего мэра - Бориса Павлова - нашли в петле 10 ноября. Мужчина тяжело болел. У него обнаружили рак желудка. Но в операции отказали, потому что еще и диагностировали туберкулез