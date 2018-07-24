Мы на местах понимали, что руководства нет — сотрудник аэропорта "Киев" рассказал об аварии самолета

Сотрудник аэропорта "Жуляны" рассказал, что в день аварии самолета авиакомпании BRAVO аварийно-спасательные работы проводились без участия руководства. Фото: Униан

В день аварии самолета авиакомпании BRAVO руководители Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) не участвовали в работе аэродрома. Об сообщается в материале Українських новин со ссылкой на сотрудника "Жулян".

В частной беседе один из сменных начальников аэропорта рассказал, что аварийно-спасательные работы проводились без каких-либо указаний со стороны ответственных. В течение всего дня в аэропорту проходил обыск, детективы НАБУ удерживали больше 130 руководителей разных подразделений в кабинетах без средств связи. "Конечно, мы на местах понимали, что руководства нет. А оно должно быть в процессе однозначно, быть в курсе. Эта нестандартная ситуация, тут надо решать очень много вопросов, в том числе и с пассажирами. Это очень стрессовая ситуация, в первую очередь для них", — рассказал сотрудник аэропорта.

Напомним, обыск и авария произошли в один день, 14 июня. "Несколько минут детективов уговаривали выпустить хотя бы начальников подразделений, которые координируют работу аварийно-спасательной службы", — говорится в статье. Позже в аэропорту сообщили, что в штатных условиях авиапроисшествие могли бы предотвратить: по регламентам, руководители служб должны сообщать об ухудшении погоды генеральному директору, который принимает решение о закрытии или продолжении работы аэропорта. Из-за блокирования объекта эта информация не была донесена, а нижнее звено такие решения принимать не может. Как сообщалось ранее, самолет, выполнявший рейс Анталия-Киев, при посадке в грозу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 169 пассажиров и члены экипажа не получили серьезных травм. Расследованием происшествия занимается Нацбюро по расследованиям авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Спустя месяц после ЧС, в официальном заявлении аэропорта сообщили о 19-часовом вооруженном обыске НАБУ, который фактически парализовал работу объекта. В "Жулянах" заявили, что, в случае повторения таких действий, будут вынуждены приостановить обслуживание рейсов для безопасности пассажиров.