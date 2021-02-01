Мужчины посреди улицы устроили массовую драку и попали на видео

В центре Одессы, на улице Катерининской 21 мужчины посреди улицы устроили массовую драку Фото: radiotrek.rv.ua

В центре Одессы, на улице Катерининской, 21, мужчины устроили массовую драку.

Видео инцидента в соцсетях опубликовали местные жители. На нем видно, что в схватке участвовали более 10 человек.

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Мужчины сражались почти профессионально. В схватке участвовали и девушки.

Неизвестно, что стало причиной происшествия. По словам местных, такие схватки здесь не впервые. На улице расположены клубы, работающие ночью, несмотря на карантин.

В Одессе на женщину-водителя трамвая напал водитель легковушки и избил ее. Причиной конфликта стало то, что он нарушил правила дорожного движения.