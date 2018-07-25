Мужчины избили несовершеннолетнего

В Днепре избили 16-летнего. Фото: "Главком"

Ночью в Днепре пятеро мужчин избили пьяного подростка.

Инцидент произошел в 2:00 на Сичеславской набережной в ресторане "1001 ночь". О происшествии заявила одна из охранных фирм города, которая сообщила, что на подростка напали посетители ресторана, сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"Компания из пяти человек выбежала из заведения и побежала за 16-летним парнем. В дальнейшем подростка в состоянии алкогольного опьянения нашли с переломом челюсти. Он с трудом объяснил, что телесные повреждения ему нанесли руками и ногами несколько людей, которые исчезли в неизвестном направлении. На место вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в отделение челюстно-лицевой хирургии", - рассказала пресс-секретарь полиции области Людмила Копыленко.

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Полицейские стали искать нападавших. В какой-то момент они заметили подозрительного мужчину. Он стал убегать, когда увидел правоохранителей.

"С помощью двух экипажей был задержан 21-летний парень. Пострадавший узнал его и сообщил, что именно он наносил ему удары в лицо. Задержанного доставили в Соборное отделение полиции", - отметили в управлении.

Пострадавший в больнице отказался от рентгена, анализов и лечения. Отец юноши сказал, что забрать ребенка из больницы сможет только утром. Мужчина не уточнил, где мать школьника.

Водитель маршрутки вместе с другом избил своего пассажира - инспектора патрульной полиции. Он был не при исполнении и сделал замечание о нарушении Правил дорожного движения.