Мужчину живьем ели собаки - соседи слышали крик, но не помогли

На мужчину напали собаки. Фото:en-media.tv

В ночь на 12 июля на жителя Руденковки Новосанжарского района на Полтавщине напали бездомные собаки.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказал председатель Руденковского сельсовета Сергей Головко.

Жертвой животных стал 49-летний местный житель Юрий Вязовский

"Мужчина часто выпивал, практически каждый день. На жизнь зарабатывал на свалке - то железо находил, то пластик. Жил с сожительницей. В общем семья неблагополучная, однако и он неагрессивный был", - рассказал Сергей Головко.

По словам председателя сельсовета, Юрий навеселе возвращался домой.

Прилег у дороги, уснул.

"А как там именно было, как на него собаки напали - кто знает. Только соседи рассказывали, что слышали крики, но побоялись выходить", - прокомментировал Сергей Иванович.

Нашли искалеченного мужчину утром.

Он был еще жив, все тело покрыто ранами.

На некоторых местах мясо было вырвано до кости.

Врачи пытались реанимировать, однако не удалось.

"К вечеру раны пооткрывались. А он и так потерял много крови, и вскоре скончался", - добавил Сергей Иванович.

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