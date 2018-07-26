Мужчину затянуло в огромную мясорубку

Мужчину затянуло в мясорубку. Фото: i.ytimg.com

26 июля в Мариуполе на одном из предприятий, которое занимается производством мясо-колбас, произошел несчастный случай.

Погиб работник, 1986 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего он погиб", - говорится в сообщении.

Проходит досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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20 июля, в пятницу 2-летний мальчик попал под отцовскую косилку. Трагедия произошла в селе Петраковка Катеринопольского района Черкасской области. Мать мальчика ушла на работу, дети были под присмотром отца. После обеда они легли спать, а мужчина вышел во двор косить сорго. Как ребенок оказался под косилкой, мужчина не знает.