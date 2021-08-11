Мужчину, зарубившего жену и дочь, могли убить: подробности

62-летнего Василия Пилипюка, который убил бывшую жену и дочь, нашли мертвым в СИЗО. Мужчину могли убить. Фото: konkurent.ua

62-летнего Василия Пилипюка, который убил бывшую жену 56-летнюю Майю и дочь 22-летнюю Татьяну, могли убить.

Смерть подозреваемого расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волынской области Марина Балдыч.

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшим смерть потерпевшего. Продолжаются следственные действия, направленные на установление причастных к преступлению лиц", - сообщила Балдыч, передает ТСН.ua.

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Мужчину мог убить сокамерник. Он - спецназовец, пишет луцкое издание "Конкурент". При осмотре на теле покойного не нашли признаков насилия, однако вскрытие показало внутренние повреждения. Мотивы убийства неизвестны.

В Луцком следственном изоляторе умер Василий Пилипюк, убивший бывшую жену и дочь. Смерть зафиксировали 10 августа, ориентировочно в 21:00. В камере, кроме умершего, были еще четверо заключенных.