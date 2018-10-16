Мужчину зарезал товарищ-должник

В Корабельном районе Херсона 47-летний мужчина убил 43-летнего товарища. Фото - Gazeta.ZP

В Корабельном районе Херсона 47-летний мужчина убил 43-летнего товарища.

Это произошло в квартире убийцы, когда гость потребовал у хозяина вернуть ему деньги, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"43-летний мужчина получил ножевое ранение в сердце. 47-летний хозяин квартиры объяснил, что к нему в гости пришел друг. Они выпивали. Затем гость вспомнил, что хозяин должен ему деньги и потребовал вернуть старый долг. Во время ссоры владелец жилья ударил гостя ножом, после чего вызвал "скорую", - рассказали правоохранители.

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Злоумышленник уже арестован. Открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

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