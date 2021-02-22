Мужчину убил столб, который он пытался украсть

В Одесской области вор погиб под столбом, часть которого пытался украсть. Фото: pixabay.com

В селе Вишневое Татарбунарского района Одесской области погиб 34-летний мужчина. НА него упал железобетонный столб, который он хотел украсть.

Трагедия произошла на территории заброшенной машинно-тракторной станции, пишет "Думская".

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Там мужчина пытался украсть металлические фрагменты столба. Когда человек распиливал столб, тот потерял устойчивость и упал на него.

Информацию о трагедии подтвердили в полиции. Обстоятельства выясняются.

В Харькове у закрытого кафе на ул. Героев Труда нашли труп мужчины. Лежал под холодильником. Среди возможных причин смерти - несчастный случай, который произошел, когда мужчина пытался украсть холодильник. Ведется следствие.