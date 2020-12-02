Мужчину убил холодильник, который он хотел украсть

В Харькове у закрытого кафе на ул. Героев Труда нашли труп мужчины. Лежал под холодильником.
Происшествие случилось 1 декабря, пишет objectiv.tv со ссылкой на полицию.
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Среди возможных причин смерти - несчастный случай, который произошел, когда мужчина пытался украсть холодильник.
Личность погибшего устанавливается.
Ведется следствие.
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