Мужчину убил холодильник, который он хотел украсть

В Харькове мужчину задавило холодильником. Фото: Труха

В Харькове у закрытого кафе на ул. Героев Труда нашли труп мужчины. Лежал под холодильником.

Происшествие случилось 1 декабря, пишет objectiv.tv со ссылкой на полицию.

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Среди возможных причин смерти - несчастный случай, который произошел, когда мужчина пытался украсть холодильник.

Личность погибшего устанавливается.

Ведется следствие.

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