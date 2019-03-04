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понедельник, 04 марта 2019 18:10

Мужчину сгоревшей в квартире женщины нашли мертвым в лесополосе

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Мужчину сгоревшей в квартире женщины нашли мертвым в лесополосе
На Херсонщине обнаружен труп пропавшего мужчины. Фото - ТСН

В лесопосадке возле одного из населенных пунктов Генического района Херсонской области обнаружен труп Владимира Овсяникова.

Его ранее объявили в розыск, поскольку нашли его жену мертвой. В квартире все будо перевернуто, вещи разбросаны, а погибшая могла умереть насильственной смертью. Говорили, женщину пытали, убили, а затем подожгли квартиру.

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По предварительной информации, мужчина был убит, пишет "Новый визит".

Официальной информации пока нет.

В Геническе на Херсонщине в квартире дома по ул. Курасова, 5 загорелась квартира. После пожара там на полу в большой комнате нашли тело 37-летней хозяйки. Ее муж Владимир Овсяников - исчез.

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