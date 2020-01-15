Мужчину с сыновьями нашли мертвыми в доме

На Киевщине в результате пожара погибли двое братьев и их отец. Фото - kv.dsns.gov.ua

В селе Погребы Тетиевского района Киевской области во время пожара в частном доме погибли братья 3 и 4 лет и их 26-летний отец.

Предварительная причина возгорания - курение в постели, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Тела погибших обнаружили соседи. Мужчина лежал у обгоревшей кровати. Его сыновья Саша и Дима - в соседней комнате. Еще накануне они вместе с папой ходили к соседям засевать, сообщает ТСН.

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Спасатели говорят, что большого пламени в доме не было. Поэтому вероятно, люди просто отравились угарным газом.

В дом семья въехала только около года назад. Александр работал трактористом, а его жена Екатерина - поваром. Дети ходили в садик. Женщины дома не было. Она находится в столичной больнице, где и узнала о трагедии.

Хоронить ее родных будут 16 января. У женщины еще осталось двое детей от первого брака. Они гостили у родственников.

В городе Токмак Запорожской области в одной из многоэтажек загорелась квартира. Погибли братья 4 и 1,5 года. Могло загореться от окурка или свечи.