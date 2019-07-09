В Херсоне на ул. 1-й Рыбной 50-летнего мужчину раздавило между грузовиками.
Трагедия произошла, когда херсонец проходил между двумя машинами. И вдруг одна из них начала движение.
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Мужчину освободили, только когда растянули машины. У него переломаны ребра, кости бедер и травмирована грудная клетка. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Все обстоятельства происшествия и виновника устанавливают.
В г.. Новоград-Волынский Житомирской области на территории местного предприятия 58-летнего мужчину раздавил кузов автомобиля КамАЗ.
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