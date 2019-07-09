Мужчину раздавило между грузовиками

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 378
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1116
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 621
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2979
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1152
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2259
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2224
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5904
Фото
Все фото
7
13
4
4
8
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne
Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne
Легковушку нанизало на отбойник: погиб 9-летний ребенок (ФОТО)
Легковушку нанизало на отбойник: погиб 9-летний ребенок (ФОТО)
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
Видео
Все видео
Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево
Назвали причину отравления детей в лагере в Коблево
Появилось видео штурма ломбарда, в котором держали заложниц
Появилось видео штурма ломбарда, в котором держали заложниц
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре
Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 378
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2052
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 522
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 10:32

Мужчину раздавило между грузовиками

  Комментировать
Мужчину раздавило между грузовиками
В Херсоне 50-летнего мужчину раздавило между грузовиками. Фото - РБК-Украина

В Херсоне на ул. 1-й Рыбной 50-летнего мужчину раздавило между грузовиками.

Трагедия произошла, когда херсонец проходил между двумя машинами. И вдруг одна из них начала движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неуправляемый прицеп раздавил водителя в авто

Мужчину освободили, только когда растянули машины. У него переломаны ребра, кости бедер и травмирована грудная клетка. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия и виновника устанавливают.

В г.. Новоград-Волынский Житомирской области на территории местного предприятия 58-летнего мужчину раздавил кузов автомобиля КамАЗ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчину раздавило между грузовиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 29227
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 1 Просмотров: 19254
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 15974
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 14643
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 13365
Происшествия
Машины перевернулись, люди погибли мгновенно: зерновозы не разминулись на трассе
Машины перевернулись, люди погибли мгновенно: зерновозы не разминулись на трассе Просмотров: 2268
Под Киевом в грузовике сгорели 2 военных
Под Киевом в грузовике сгорели 2 военных Просмотров: 1404
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
7
 Просмотров: 684
Мужчина убил тещу кирпичем
Мужчина убил тещу кирпичем Просмотров: 1035
"Минер" поставил на уши харьковских полицейских
"Минер" поставил на уши харьковских полицейских Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
5
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 613
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua