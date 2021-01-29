Мужчину раздавило кузовом фуры

На Полтавщине мужчины сжало между кузовом и рамой его фуры Фото: pixabay.com

На Полтавщине мужчину сжало между кузовом и рамой его фуры.

Трагедия произошла в селе Сагайдак Шишацкого района. От полученных травм он скончался, сообщили в прессслужбе полиции Полтавской области.

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"По предварительной информации, мужчину сжало между кузовом и рамой собственного грузового автомобиля" DAF "во время проверки технического состояния транспортного средства", - говорится в сообщении.

33-летний погибший - житель Николаева. Тело отправили на экспертизу. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

На Николаевщине 4 января под колесами погрузчика погибла работница речного порта. Погибшей было 44 года. За рулем погрузчика находился 23-летний водитель. Он это время выполнял работы по загрузке удобрений.