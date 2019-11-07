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четверг, 07 ноября 2019 20:18

Мужчину пытался убить квартирант - иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза

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Мужчину пытался убить квартирант - иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
В Полтаве иностранный студент порезал человека, у которого арендовал квартиру. Фото: zbroya.info

Полтавец получил серьезное ножевое ранение от арендатора собственной квартиры. Сдавал квартиру иностранному студенту.

Видео о происшествии распространили в выложили в группе "Щербанивская ОТГ THE BEST" в Viber, впоследствии его опубликовали в сообществе "подслушанных в Полтаве" в соцсети Facebook.

Событие произошло 7 ноября около 15 часов в одной из многоэтажек в селе Россошенцы на окраине Полтавы. По предварительной информации, квартирант - уроженец Азербайджана - написал владельцу жилья сообщение об утечке газа в помещении. Когда владелец вместе с представителем Полтавагаза зашел в квартиру, на них напали. Квартирант большим кухонным ножом нанес арендодателю ранения шеи, сотруднику газовой службы ранил ухо.

О причинах такой пока не сообщается. Квартиранта задержали полицейские, которых вызвала жена пострадавшего.

Человек с порезанной шеей выбежал на улицу. Кровавые следы остались в подъезде и на асфальте. В больницу раненого доставили машиной экстренной медицинской помощи. По словам врачей, он потерял много крови.

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7 ноября правоохранители Диканьского района Полтавской объявили о найденной неизвестной женщине. С помощью общественности пытаются установить ее личность.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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