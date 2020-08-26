Мужчину привалила стена

В Днепре 27-летний мужчина оказался под завалами заброшенного дома, в котором искал металл. Фото: t.me/dsns_telegram

26 августа на площади Старомостовой, 2, Центрального района Днепра 27-летний мужчина оказался под завалами заброшенного дома.

Пострадавшего освободили спасатели, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"В 10:26 поступило сообщение о том, что мужчина под завалами дома умоляет о помощи. Выяснилось, он в заброшенном здании искал металл. И оказался под завалами", - сказано в сообщении.

Спасенного мужчину передали медикам. В каком он состоянии, пока не известно.

В селе Первомайское Змиевского района Харьковской области железобетонная стена упала на 32-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте.