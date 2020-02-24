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понедельник, 24 февраля 2020 16:42

Мужчину похоронило под землей на 3-метровой глубине
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На Днепропетровщине двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ. Один погиб под завалами, другого удалось спасти
Фото: one.kr.ua
На Днепропетровщине двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ. Один погиб под завалами, другого удалось спасти
На Днепропетровщине двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ. Один погиб под завалами, другого удалось спасти
На Днепропетровщине двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ. Один погиб под завалами, другого удалось спасти
На Днепропетровщине двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ. Один погиб под завалами, другого удалось спасти

24 февраля в селе Широкая Дача недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ.

Один погиб под завалами, другого удалось спасти, сообщили спасатели.

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"Земельные работы проводились в яме глубиной 3 метра. В это время там находились двое мужчин. По неизвестным причинам произошел обвал, один из мужчин оказался похороненным заживо, а второму удалось выбраться. По предварительным данным, у пострадавшего повреждена нога, но от госпитализации мужчина отказался", - сказано в сообщении.

Спасатели достали из-под земли тело погибшего. Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В селе Угринов Тисменицкого района на Прикарпатье 35-летний мужчина погиб под завалами земли. Трагедия произошла на перекрестке улиц Независимости и Правды во время проведения работ по устройству ливневой канализации в траншее глубиной около 4 м.

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Дата
24
февраля

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