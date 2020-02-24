Мужчину похоронило под землей на 3-метровой глубине

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24 февраля в селе Широкая Дача недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области двух мужчин засыпало землей во время выполнения работ.

Один погиб под завалами, другого удалось спасти, сообщили спасатели.

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"Земельные работы проводились в яме глубиной 3 метра. В это время там находились двое мужчин. По неизвестным причинам произошел обвал, один из мужчин оказался похороненным заживо, а второму удалось выбраться. По предварительным данным, у пострадавшего повреждена нога, но от госпитализации мужчина отказался", - сказано в сообщении.

Спасатели достали из-под земли тело погибшего. Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В селе Угринов Тисменицкого района на Прикарпатье 35-летний мужчина погиб под завалами земли. Трагедия произошла на перекрестке улиц Независимости и Правды во время проведения работ по устройству ливневой канализации в траншее глубиной около 4 м.