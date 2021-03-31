Мужчину похоронило под обломками бетонной стены

На Тернопольщине бетонная стена смертельно травмировала 51-летнего мужчину. Фото: facebook.com/policeLG

В с. Бильче-Золотая Тернопольской области во время демонтажа обвалилась бетонная стена. Под ее обломками погиб 51-летний мужчина.

Трагедия произошла 30 марта, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина вместе с другими рабочими демонтировал бетонную стену. Во время работы трос, который был прицеплен к трактору и стене, оборвалась. Пока рабочие устраняли недостатки, бетонная стена внезапно обвалилась. Как раз под ее обломками оказался один из сотрудников", - рассказали полицейские.

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Пострадавшего с политравмой, переломами и в травматическом шоке госпитализировали в реанимационное отделение. Спасти его медики не смогли. Через несколько часов после несчастья он умер.

Полицейские расследуют гибель мужчины как нарушение требований законодательства об охране труда.

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