Мужчину нашли застреленным в собственной квартире

Мужчину застрелили в собственной квартире Фото: pixabay.com

В Житомире в квартире нашли застреленным 39-летнего мужчину.

Трагедия произошла на 1-м этаже пятиэтажки, пишет tsn.ua. Соседи говорят, что слышали 2 выстрела.

"Я на кухню как раз зашла, то такое впечатление, что упало что-то тяжелое. Я не думала, что это выстрелы, это как нечто упало и через пару секунд снова. Нормальные люди, жили, отец и сын ", - рассказала соседка.

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Полицию и скорую вызвал 68-летний отец убитого мужчины, они жили вместе. Но медики лишь зафиксировали смерть от огнестрельного ранения.

Отец говорит, накануне вечером к сыну пришел знакомый. Но кто стрелял, гость или он сам, не говорит.

Полиция изъяла оружие, из которого убили мужчину. Это обрез охотничьего ружья, который, по предварительным данным, принадлежит отцу.

В Николаеве в арендованной квартире нашли мертвой женщину. То, как погибшая лежала на полу, увидела из окна соседка.