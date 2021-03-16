Мужчину нашли застреленным в собственной квартире

В Житомире в квартире нашли застреленным 39-летнего мужчину.
Трагедия произошла на 1-м этаже пятиэтажки, пишет tsn.ua. Соседи говорят, что слышали 2 выстрела.
"Я на кухню как раз зашла, то такое впечатление, что упало что-то тяжелое. Я не думала, что это выстрелы, это как нечто упало и через пару секунд снова. Нормальные люди, жили, отец и сын ", - рассказала соседка.
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Полицию и скорую вызвал 68-летний отец убитого мужчины, они жили вместе. Но медики лишь зафиксировали смерть от огнестрельного ранения.
Отец говорит, накануне вечером к сыну пришел знакомый. Но кто стрелял, гость или он сам, не говорит.
Полиция изъяла оружие, из которого убили мужчину. Это обрез охотничьего ружья, который, по предварительным данным, принадлежит отцу.
В Николаеве в арендованной квартире нашли мертвой женщину. То, как погибшая лежала на полу, увидела из окна соседка.
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