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вторник, 02 октября 2018 13:00

Мужчину избили и заживо подожгли

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В селе Поправка Белоцерковского района Киевской области 4 неизвестных напали на мужчину в его квартире. Избили, а потом живьем подожгли.

Требовали признаться в краже, которую тот не совершал, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Преступники проникли в дом потерпевшего. Лицо прикрывали медицинскими масками. Жестоко избивали хозяина, требуя от него признания в совершении кражи. Пострадавший отрицал свою причастность к указанной краже, тогда один из нападавших облил его горючей смесью, которую принес с собой и поджег ее. После этого пострадавший также не признал своей вины. Нападавшие потушили огонь на мужчине и скрылись с места происшествия", - говорят правоохранители.

Автор: kv.npu.gov.ua
  На Киевщине 4 неизвестных напали на мужчину в его квартире. Избили, а потом живьем подожгли
На Киевщине 4 неизвестных напали на мужчину в его квартире. Избили, а потом живьем подожгли

Пострадавший получил термические ожоги рук и шеи I и II степени, имеет многочисленные ушибы и гематомы. Находится в больнице.

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Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен 26-летний местный житель, который нигде не работает. Злоумышленник был задержан. Он находится в следственном изоляторе до избрания ему меры пресечения судом. Другие нападавшие установлении, полицейские работают над их задержанием.

Автор: kv.npu.gov.ua
  На Киевщине 4 неизвестных напали на мужчину в его квартире. Избили, а потом живьем подожгли
На Киевщине 4 неизвестных напали на мужчину в его квартире. Избили, а потом живьем подожгли

Открыты уголовные производства, ведется следствие.

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права на залог 2 бывших милиционеров. Их подозревают в истязании задержанного с применением разогретого утюга. Так хотели получить от него признание в преступлении, которого он не совершал.

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02
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