Мужчину избили и заживо подожгли

В селе Поправка Белоцерковского района Киевской области 4 неизвестных напали на мужчину в его квартире. Избили, а потом живьем подожгли.
Требовали признаться в краже, которую тот не совершал, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
"Преступники проникли в дом потерпевшего. Лицо прикрывали медицинскими масками. Жестоко избивали хозяина, требуя от него признания в совершении кражи. Пострадавший отрицал свою причастность к указанной краже, тогда один из нападавших облил его горючей смесью, которую принес с собой и поджег ее. После этого пострадавший также не признал своей вины. Нападавшие потушили огонь на мужчине и скрылись с места происшествия", - говорят правоохранители.
Пострадавший получил термические ожоги рук и шеи I и II степени, имеет многочисленные ушибы и гематомы. Находится в больнице.
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Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен 26-летний местный житель, который нигде не работает. Злоумышленник был задержан. Он находится в следственном изоляторе до избрания ему меры пресечения судом. Другие нападавшие установлении, полицейские работают над их задержанием.
Открыты уголовные производства, ведется следствие.
Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права на залог 2 бывших милиционеров. Их подозревают в истязании задержанного с применением разогретого утюга. Так хотели получить от него признание в преступлении, которого он не совершал.
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