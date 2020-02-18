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вторник, 18 февраля 2020 15:37

Мужчину без сознания нашли рядом с почерневшим трупом
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В Киеве в доме на ул. Тургеневской дворник нашел в бойлерной двух мужчин - один мертв, другой в тяжелом состоянии
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве в доме на ул. Тургеневской дворник нашел в бойлерной двух мужчин - один мертв, другой в тяжелом состоянии
В Киеве в доме на ул. Тургеневской дворник нашел в бойлерной двух мужчин - один мертв, другой в тяжелом состоянии
В Киеве в доме на ул. Тургеневской дворник нашел в бойлерной двух мужчин - один мертв, другой в тяжелом состоянии
В Киеве в доме на ул. Тургеневской дворник нашел в бойлерной двух мужчин - один мертв, другой в тяжелом состоянии

В Киеве, в доме на ул. Тургеневской, дворник нашел в бойлерной двух мужчин.

Один из них был мертв, а другого доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а эксперт осмотрел тело умершего и не выявил признаков насильственной смерти. Для выяснения окончательной причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

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Другой мужчина находится под наблюдением врачей. Правоохранители устанавливают личности обоих и открыли уголовное производство.

Тело мертвого было черным, а рядом лежал мужчина без сознания, пишет Информатор. Чтобы его извлечь, медикам потребовалась помощь спасателей.

В Киеве, возле станции метро Лыбидская, из сливной ямы достали обнаженного мужчину. Как он туда попал и почему был без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.

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