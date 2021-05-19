Мужчину 18 раз ударили ножом

В Киеве зарезали 27-летнего мужчину. Труп с 18 ножевыми ранениями нашел прохожий на улице. Фото: npu.gov.ua

На ул. Новаторов в Киеве прохожий около 07:00 сегодня, 19 мая, нашел труп мужчины.

Погибшим оказался 27-летний местный житель. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на его теле около 18 ножевых ранений, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"На месте работают следственно-оперативные группы, а также кинологи со служебными собаками", - говорят в полиции.

Окончательную причину смерти мужчины установят после вскрытия. Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению разыскивают.

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