Мужчине отрубили ногу и бросили в реку

В Кривом Роге мужчине отрубили ногу и утопили в реке. Фото - npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днипретровщини в реке нашли тело 65-летнего мужчины.

Это произошло 12 января, пишет "Первый Городской".

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У пострадавшего на голове были многочисленные раны. Тело было без ноги. Предварительно, при осмотре выяснилось, что конечность отрубили при жизни.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи, открыли уголовное производство.

На Харьковщине в реке Оскол нашли тело женщины, пропавшей полгода назад. Погибшую обнаружили вблизи железнодорожного моста в г. Купянск-Узловой.