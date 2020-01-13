Мужчине отрубили ногу и бросили в реку

В Кривом Роге на Днипретровщини в реке нашли тело 65-летнего мужчины.
Это произошло 12 января, пишет "Первый Городской".
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У пострадавшего на голове были многочисленные раны. Тело было без ноги. Предварительно, при осмотре выяснилось, что конечность отрубили при жизни.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи, открыли уголовное производство.
На Харьковщине в реке Оскол нашли тело женщины, пропавшей полгода назад. Погибшую обнаружили вблизи железнодорожного моста в г. Купянск-Узловой.
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